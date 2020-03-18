ارتفاع أسعار الذهب

لندن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد تحفيز إضافي من الولايات المتحدة لتهدئة بعض المخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.

وبحسب رويترز ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1ر0 بالمئة إلى 01ر1529 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن زاد نحو واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 3ر0 بالمئة إلى 40ر1529 دولارا للأوقية.

وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس أنه سيعيد العمل بتسهيل تمويلي استخدمه خلال الأزمة المالية في عام 2008 لتقديم الائتمان مباشرة للشركات والأسر مع تنامي المخاوف بشأن أزمة سيولة بسبب الفيروس في الأيام القليلة الماضية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ربح البلاديوم 1ر0 بالمئة ليصل إلى 50ر1644 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاتين 4ر1 بالمئة إلى 68ر670 دولارا.

وزادت الفضة 9ر1 بالمئة إلى 83ر12 دولارا للأوقية بعد تراجعها على مدى ثماني جلسات.