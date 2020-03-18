فنزويلا تطلب قرضاً بقيمة خمسة مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا

كراكاس-سانا

طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من صندوق النقد الدولي اليوم قرضاً بقيمة خمسة مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت فرانس برس عن مادورو قوله في رسالة وجهها إلى المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا: “نتوجه إلى منظمتكم الموقرة بطلب تقييمكم لإمكانية منحنا تسهيلاً ائتمانياً بقيمة 5 مليارات دولار” من أداة التمويل السريع في الصندوق.

وشدد مادورو على أن هذا القرض من شأنه أن “يساهم بشكل كبير في تعزيز نظم الفحص والاستجابة للفيروس الذي بلغ عدد المصابين به رسمياً في فنزويلا 33 شخصاً حتى الآن بدون أي وفاة.

يذكر أن واشنطن فرضت إجراءات قسرية جديدة على فنزويلا استهدفت البنك المركزي حيث وضعت قيوداً على التعاملات الأمريكية معه لمنعه من الحصول على الدولار الأمريكي وذلك في إطار محاولات واشنطن التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا وزعزعة استقرارها عبر تشديد الإجراءات القسرية الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة والانقلاب على الرئيس الشرعي باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى.