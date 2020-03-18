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رئيس ريال مدريد الأسبق في حالة حرجة متأثراً بكورونا

2020-03-17

مدريد-سانا

نقل رئيس نادي ريال مدريد الإسباني الأسبق لورينزو سانز إلى أحد مستشفيات مدريد بحالة حرجة إثر حمى شديدة كشفت الفحوص أن سببها فيروس كورونا.

وعانى سانز 76 عاماً من أعراض الحمى في الأيام الماضية ونصحه الأطباء بضرورة الخضوع لاختبار فيروس كوفيد 19 وذلك وفقا لما أعلنته صحيفة إيديال في غرناطة.

يذكر أن لورينزو سانز تولى رئاسة ريال مدريد لمدة 5 سنوات بين عامي 1995 و2000 وعاد الفريق في عهده لمنصات التتويج بدوري أبطال أوروبا وذلك في عام 1998 على حساب يوفنتوس الإيطالي بعد ابتعاد أكثر من 30 عاماً عن التتويج.

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