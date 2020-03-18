رئيس الاتحاد الإسباني يكشف سيناريوهات الليغا

مدريد-سانا

كشف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس عن خطة لمصير الدوري الإسباني في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد مؤكداً ضرورة استكمال مسابقة الليغا حتى موعدها المقرر.

وتحدث روبياليس عن جهودهم لتحدي فيروس كورونا قائلاً: “نعمل منذ أيام مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بطريقة هاتفية وعبر الاجتماعات بالفيديو والآن عرفنا الموقف مع المنافسات الأوروبية والمحلية وبطولة اليورو”.

وشدد روبياليس على ضرورة إنهاء بطولة الدوري قبل الـ 30 من حزيران بقوله: “يجب إنهاء جميع المنافسات قبل الـ 30 من حزيران المقبل وعلى كل الأندية خوض جميع المباريات وهذا ما تحدثنا عنه مع 55 اتحاداً واللجنة التنفيذية والجميع صوتوا لصالح هذا القرار”.

وأضاف “جميع رؤساء الأقاليم وافقوا وأعطوا صوتهم بثقة ومسائل الصحة والاقتصاد والمسابقات هي الركائز التي نحاول حلها”.

وكشف لويس روبياليس عن إجراءات الاتحاد مضيفاً “سنصدر من خلال الاتحاد بيانا قبل أسبوع أو أسبوعين من إعلان عودة المنافسات والبداية ستكون وفقاً لما تقوله سلطات الصحة والحكومة”.