SCS-NET

المفوضية الأوروبية:نتوقع إنتاج لقاح أوروبي ضد كورونا بحلول الخريف

2020-03-17

بروكسل-سانا

توقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إنتاج لقاح أوروبي ضد فيروس كورونا بحلول الخريف المقبل.

وأكدت فون دير لاين في مؤتمر صحفي اليوم أنه قد تمت الموافقة على براءة الاختراع لشركة كورفاك الألمانية للتقنيات الحيوية وأنها اجتازت جميع الإجراءات اللازمة.

وأضافت فون دير لاين أن الشركة ترجح أن تنتج اللقاح بحلول الخريف.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قدم للشركة 80 مليون يورو لتطوير اللقاح حيث أعربت فون دير لاين عن أملها بأنه مع هذا الدعم سيطرح اللقاح في السوق ربما بحلول الخريف.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي أطلق مناقصات عامة لشراء الكمامات والقفازات الطبية وأجهزة التنفس الاصطناعي.

انظر ايضاً

المفوضية الأوروبية تدعو النظام التركي لاحترام تعهداته بشأن الهجرة

بروكسل-سانا جددت المفوضية الأوروبية اليوم دعوتها النظام التركي إلى الالتزام بالاتفاق الموقع بين الجانبين حول …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved