مدير مشفى المجتهد: نتيجة الحالتين المشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا في المشفى سلبية

دمشق-سانا

أكد مدير الهيئة العامة لمشفى دمشق “المجتهد” الدكتور سامر الخضر أن نتيجة تحاليل الحالتين المشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا في المشفى جاءت سلبية.

وبين الخضر في تصريح لـ سانا أنه راجع المشفى أمس رجل وامرأة بشكوى أعراض إنفلونزا شديدة “كريب” وتم وضعهما تحت المراقبة في قسم العزل بالمشفى وتم إجراء الاستقصاءات التشخيصية لهما وأخذ عينات وإرسالها إلى المخبر المرجعي بوزارة الصحة.

وأضاف أن نتائج التحاليل التي ظهرت مساء اليوم كانت سلبية ولا توجد إصابة بالفيروس ويتم تقديم العلاج اللازم لهما وهما في وضع صحي جيد الآن.

من جانبه لفت مدير المخابر بوزارة الصحة الدكتور شبل خوري إلى أن عدد العينات التي أجريت لها تحاليل متعلقة بتشخيص فيروس كورونا وصل حتى الآن إلى 118 عينة وجميعها كانت سلبية.