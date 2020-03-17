الاتحاد الأوروبي يوافق على إغلاق حدوده الخارجية بسبب فيروس كورونا

بروكسل- سانا

اتفق رؤساء دول الاتحاد الأوروبي اليوم على إغلاق الحدود الخارجية لأوروبا لمدة 30 يوما لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وإقامة مسارات سريعة عند حدود بلادهم لمواصلة حركة السلع.

ونقلت رويترز عن أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية قولها في مؤتمر صحفي إن مسألة تطبيق إغلاق الحدود أمام المواطنين القادمين من دول أخرى تعود إلى الدول الأوروبية وعلينا الآن أن نبذل كل ما في وسعنا لحماية شعوبنا وحماية اقتصاداتنا.

وشددت فون دير لاين على اتخاذ إجراءات إضافية مع تطور الوضع وبذل المزيد من الجهود لمكافحة الفيروس.

ويتواصل ارتفاع عدد الأصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد وخاصة في القارة الأوروبية التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها باتت مركزاً لهذا الوباء.