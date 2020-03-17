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روسيا ترسل مساعدات إنسانية لإيران لمكافحة كورونا

2020-03-17

موسكو- سانا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم أن روسيا أرسلت مساعدات إنسانية لإيران لمؤازرتها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ريابكوف لوكالة سبوتنيك: نبحث في اتخاذ مزيد من الخطوات الممكنة في هذا الاتجاه.

ويزيد عدد الإصابات بهذا الفيروس في إيران على 16 ألف حالة وبلغ عدد المتوفين بسبب العدوى 988 شخصا.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أكدت أمس أن الولايات المتحدة تعرقل بشكل متعمد جهود إيران لمحاربة فيروس كورونا عبر العقوبات غير الإنسانية المفروضة على طهران داعية الإدارة الأمريكية إلى رفع إجراءاتها الأحادية فورا.

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