الخارجية: التباكي الكاذب والنفاق الذي يتسم به خطاب الغرب الاستعماري عن حقوق الإنسان في سورية يدعو للاشمئزاز

دمشق-سانا

أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أنه ليس غريباً ولا مستغرباً ما ورد في البيان الأمريكي البريطاني الفرنسي الألماني بمناسبة مرور تسعة أعوام على المؤامرة الكونية التي تستهدف سورية والتي تراكم يوميا الفشل والإخفاق أمام صمود السوريين والإنجازات المتتالية للجيش العربي السوري.

وقال المصدر “أكثر ما يدعو للاشمئزاز هو ذاك التباكي الكاذب والنفاق الذي يتسم به خطاب الغرب الاستعماري عن حقوق الإنسان في سورية وهو الذي يداه ملطختان بدم السوريين والسبب في معاناتهم جراء الحرب الظالمة والعقوبات الجائرة التي تمس حياة المواطن السوري ولقمة عيشه وتهجير الملايين بفعل الإرهاب وآثار العدوان على سورية.

وأوضح المصدر أنه رغم شراسة الحرب على سورية التي استعمل فيها كل الأسلحة وأقذرها من الإرهاب والضغط السياسي والحصار الاقتصادي والتضليل الإعلامي إلا أن المشروع التآمري على سورية فشل في تحقيق أهدافه ويسير نحو السقوط المحتم مع تطهير القسم الأعظم من أراضي الجمهورية العربية السورية من الإرهاب والسير بخطى واثقة وعزيمة لا تلين نحو القضاء على الإرهاب بشكل كامل وإنهاء أي وجود أجنبي غير مشروع على الأراضي السورية.

وأضاف المصدر.. لقد شكل العدوان الاستعماري الغربي على سورية انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي من خلال انتهاكه للسيادة السورية والتدخل في الشؤون الداخلية وكذلك خرقاً سافراً للقانون الدولي الإنساني من خلال مسؤوليته عن آثار هذه الحرب الظالمة على حياة السوريين الأمر الذي يستوجب من المجتمع الدولي إدانة هذه السياسات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال المصدر إن الجمهورية العربية السورية تؤكد مجدداً أن مثل هذه المواقف الغربية لن تزيدها إلا اصراراً على الاستمرار في وأد المؤامرة على سورية بشكل كامل والحفاظ على سيادتها أرضاً وشعباً وقرارها الوطني المستقل وإعادة إعمار ما دمره الإرهاب وأن مستقبل سورية حق حصري للسوريين وعلى قادة الغرب أن يدركوا أنهم كما طردوا بالأمس مع تحقيق الاستقلال الوطني فإن مشروعهم التآمري يسير نحو الفشل الذريع وسيطردون مجدداً من سورية والمنطقة محملين بأذيا ل الخيبة والهزيمة.

يتبع…