حملات تعقيم وتنظيف في مدارس ببيلا بريف دمشق استعدادا لعودة آمنة للطلاب

ريف دمشق-سانا

بهدف تأمين بيئة آمنة للطلاب قبل عودتهم إليها تتواصل حملات التعقيم والتنظيف في مدارس ريف دمشق ضمن إجراءات وزارة التربية الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريح صحفي عقب اطلاعه على حملات التعقيم في مدارس ببيلا في ريف دمشق بين وزير التربية عماد العزب أن مديريات التربية بالمحافظات استثمرت فترة إغلاق المدارس لتنظيفها وتعقيمها وتأمين بيئة ومناخ مناسبين للطلبة الذين يتجاوز أعدادهم ثلاثة ملايين وألف طالب وطالبة لافتا إلى أن حملات التعقيم ستغطي جميع المدارس خلال فترة تعليق الدوام.

مدير التربية في محافظة ريف دمشق ماهر كمال فرج بين أن اجراءات وزارة التربية من حملات تعقيم وبرامج تعويض الفاقد التعليمي تنطلق من مبدأ حماية صحة الطلاب من جهة والحرص على استمرار تعلمهم من جهة أخرى.

من جانبه ذكر المشرف الصحي بدائرة الصحة المدرسية بريف دمشق الدكتور أسامة سلمان أن حملات التعقيم تشمل تنظيف وتعقيم المرافق الصحية وخزانات المياه والشعب الصفية والممرات والابواب والنوافذ.

فرق تطوعية انضمت أيضا لحملات التعقيم حيث أوضح أسامة بغجاتي رئيس مبادرة الوعي وأيمن قدور مؤسس فريق صمود وطن التطوعي أن مشاركتهم في تعقيم وتنظيف المدارس جزء من مسؤوليتهم المجتمعية داعين الأهالي لأخذ الإجراءات الاحترازية على محمل الجد والالتزام بها ولا سيما لجهة إبقاء الأطفال في المنزل للحفاظ على سلامتهم.

شارك في الجولة الاطلاعية محافظ ريف دمشق المهندس علاء إبراهيم وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس رضوان مصطفى وعدد من العاملين في القطاع التربوي.

وكان مجلس الوزراء اتخذ سلسلة إجراءات احترازية للتصدي لفيروس كورونا منها تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقانية العامة والخاصة لدى كل الوزارات والجهات المعنية ابتداء من يوم 14-3 ولغاية الخميس الموافق لـ2-4.

بشرى برهوم