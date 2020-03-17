الصين تعرب عن استيائها من وصف ترامب لكورونا بـ (الفيروس الصيني)

بكين-سانا

استنكرت الصين اليوم وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفيروس كورونا بـ “الفيروس الصيني” وأعربت عن معارضتها الشديدة لذلك.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ قوله ردا على تصريحات ترامب.. نشعر باستياء شديد ونعارض بقوة ذلك الوصف مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي يعارضان بوضوح ربط فيروس ببلدان أو مناطق محددة.

من جانبه قالت وكالة الصين الجديدة الرسمية شينخوا في مقال لها اليوم إن “استخدام تعابير عنصرية وكارهة للآخر من أجل تحميل دول أخرى مسؤولية وباء كورونا يكشف انعدام مسؤولية وكفاءة بعض السياسيين”.

وأعلنت الخارجية الصينية الأسبوع الماضي عن احتمال أن يكون الجيش الأميركي قد جلب الفيروس إلى الصين.