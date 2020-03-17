المالية: التنسيق مع وزارة الصحة لتسريع عمليات التمويل اللازمة لدى مختلف الجهات وخاصة المشافي والمراكز الطبية

دمشق-سانا

أعلنت وزارة المالية اليوم وفي إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد التنسيق مع وزارة الصحة لتسريع عمليات التمويل اللازمة لمختلف الجهات وخاصة المشافي والمراكز الطبية من أجل تلبية احتياجاتها من التجهيزات الطبية والأدوية والمعقمات بالسرعة القصوى وتأمين متابعة صرفها لأصحاب الاستحقاق وإعطائها الأولية نتيجة الظروف الحالية.

وتتضمن اجراءات المالية وفقا لبيان تلقت سانا نسخة منه تسريع تقديم الخدمات لتخفيف ضغط المراجعين حرصا على سلامتهم وتنظيم عمليات سداد رواتب المتقاعدين وورثتهم من أصحاب دفاتر المعاشات منعا للازدحام بحيث يتم تسليم المتقاعدين العسكريين و ورثتهم معاشاتهم اعتبارا من الـ 25 من الشهر بدلا من بداية الشهر والمتقاعدين المدنيين وورثتهم اعتبارا من بداية الشهر.

و وجهت الوزارة باستمرار تغذية الصرافات على مدار الساعة والعمل على إلغاء التجمعات بكل أشكالها في سائر فروع المصارف حرصاً على السلامة العامة والتعقيم الدوري للصرافات عدة مرات خلال اليوم الواحد.

و وفقا للإجراءات أيضا تم تعليق الدوام في المعهد التقاني المالي وتأجيل جميع الفعاليات والنشاطات والدورات والامتحانات ومنع التجمعات غير اللازمة للتخفيف من الاختلاط قدر الإمكان وحصر استلام المعاملات الورقية للمواطنين عن طريق النافذة الواحدة وتحديد قائمة بالخدمات التي يمكن تأجيلها.

وسيم العدوي