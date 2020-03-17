قوى العدوان السعودي تواصل قصف المحافظات اليمنية

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي قصفها المناطق السكنية في عدد من المحافظات اليمنية مخلفة أضراراً مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

وذكر موقع المسيرة نت أن طيران العدوان السعودي شن 28 غارة بعضها بالقنابل العنقودية على مديرية صرواح في محافظة مأرب وأربع غارات على مديرية خب والشعف في محافظة الجوف وغارتين على منطقة العرقوب بمديرية خولان الطيال في محافظة صنعاء إضافة إلى 3 غارات على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة بينما شن طيران العدوان غارتين على منطقة المزرق بمديرية حرض بمحافظة حجة.

وتواصل قوى العدوان السعودي استهداف محافظة الحديدة ولا سيما مناطق من منطقة 7 يوليو السكنية بصواريخ الكاتيوشا كما قصفت ب 8 قذائف مدفعية شمال وشرق حيس واستهدفت بالرشاشات المتوسطة حارة الضبياني وقصفت أحد المصانع في منطقة كيلو16 بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة بينما استهدفت بالرشاشات والمدفعية قريتي الدحفش والشجن في أطراف مدينة الدريهمي.

وفي سياق متصل أعلن مصدر محلي بميناء الحديدة أن بحرية العدوان تواصل احتجاز 14 سفينة مشتقات نفطية على متنها أكثر من 320 ألف طن من البنزين والديزل والغاز رغم حصولها على التصاريح الأممية.