سويسرا تعلن حالة الطوارئ بسبب كورونا

بيرن-سانا

أعلنت الحكومة السويسرية حالة الطوارئ على خلفية تفشي فيروس كورونا في البلاد واتخاذها جملة من الإجراءات في مسعى للحد من انتشار الفيروس.

وقررت السلطات السويسرية وفق ما ذكرت رويترز حظر جميع الفعاليات العامة والخاصة اعتباراً من منتصف الليل المقبل وإغلاق كل المطاعم والحانات حتى الـ 19 من نيسان القادم ووضع نحو 8 آلاف عسكري في حالة تأهب.

ودعت السلطات السويسرية مواطنيها في الخارج للعودة إلى البلاد ونشرت نقاط تفتيش على الحدود مع فرنسا وألمانيا والنمسا وألغت دورة البرلمان.

وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات خلال مؤتمر صحفي عقدته الرئيسة السويسرية سيمونيتا سوماروغا مع وزراء الدفاع والداخلية والعدل بعد تسجيل 840 إصابة جديدة في البلاد ليصل عدد المصابين الإجمالي إلى 2230 والوفيات إلى 14 حتى الآن.