الحرارة إلى انخفاض وهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة غداً لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مترافق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً بين الغائم جزئياً والغائم بشكل عام يتحول إلى غائم ماطر نهاراً وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة في المناطق الجنوبية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة: