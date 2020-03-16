تعديلات تسمح لبوتين بالترشح لولايتين رئاسيتين جديدتين

موسكو-سانا

صدقت المحكمة الدستورية في روسيا على حزمة تعديلات من المقرر إدخالها على الدستور الروسي وتسمح للرئيس فلاديمير بوتين بالترشح مرتين أخريين للرئاسة.

وقضت المحكمة في قرار أصدرته اليوم وأورده موقع روسيا اليوم بأن فحوى مشروع القانون الخاص بالتعديلات الجديدة وعمليات تمريرها يتطابق مع القانون الأساسي الروسي المسجل في دستور البلاد.

ويقضي هذا القانون بتطبيق عدد من التعديلات في الدستور الروسي بينها تصفير عدد الولايات الرئاسية في حال إقرار الوثيقة ما سيسمح للرئيس بالترشح من جديد وإعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان وتشكيل هيئة حكومة جديدة يطلق عليها اسم “مجلس الدولة” وإقرار صفة روسيا كوريثة للاتحاد السوفييتي في الاتفاقات والمنظمات الدولية.

وبعد مصادقة المحكمة الدستورية على التشريع الذي سبق أن وقع عليه بوتين يتوقع أن يجري في روسيا يوم 22 نيسان المقبل تصويت شعبي عام بشأن كل التعديلات حزمة واحدة.