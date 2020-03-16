إنجاز مبنى العيادات الشاملة في حي الرمل الشمالي باللاذقية

اللاذقية-سانا

أنهت ورشات الشركة العامة للبناء والتعمير فرع المنطقة الساحلية أعمال إكساء وتجهيز مبنى العيادات الشاملة في حي الرمل الشمالي بمدينة اللاذقية.

مدير فرع الشركة المهندس أكرم ديب ذكر لسانا أن الورشات أنهت أعمال التجهيز للمبنى الذي يتألف من 4 طوابق بمساحة 1700 متر مربع لكل طابق تمهيداً لتسليمه لمديرية الصحة ووضعه بالخدمة وفق احتياجاتها وخطة العمل الخاصة بها.

ولفت المهندس ديب إلى أن المبنى يضم نحو 22 عيادة ومتمماتها.

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