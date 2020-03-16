ارتفاع مستوى تخزين المياه في سدود محافظة حماة

حماة-سانا

ارتفع مستوى تخزين المياه في سدود حماة جراء الهطولات المطرية الأخيرة التي شهدتها المحافظة الأسبوع الماضي ليبلغ مجمل الكمية المخزنة من المياه حتى تاريخه 600ر187 مليون متر مكعب.

وبين مدير الموارد المائية المهندس فادي العباس لمراسلة سانا أن الهطولات المطرية التي شهدتها المحافظة أدت إلى زيادة تدفق الأنهار ما انعكس على تحسن مستوى تخزين السدود السطحية موضحاً أن تخزين سد الرستن بلغ 400ر157 مليون متر مكعب يقابلها في العام المنصرم نحو 120 مليون متر مكعب.

ولفت إلى أن سد الرستن يعد من أهم السدود كونه يسهم في تأمين مياه الري للأراضي الممتدة على جانبي نهر العاصي بين منطقة الرستن ومحردة وتأمين مياه الري لسهل الغاب على مساحة 72 ألف هكتار ولتربية الثروة السمكية وتأمين مياه التبريد لمحطتي توليد الطاقة الكهربائية في الزارة ومحردة.

وأشار إلى إن كمية المياه التي يحتجزها سد محردة 24 مليون متر مكعب و360ر1 مليون متر مكعب في رابية الشيخ و247ر2 مليون متر مكعب في سلحب و630ر1 مليون متر مكعب في أبو بعرة لافتاً إلى مواصلة المديرية أعمال تعزيل المصارف والعبارات المائية وتسليكها بما يضمن عملها بالشكل اللازم بالإضافة إلى تعزيل المجاري المائية والأقنية المطرية.