الخارجية الروسية: الإرهابيون في إدلب أعادوا تسلحهم ويقومون بشن هجمات ضد الجيش السوري ويجب القضاء عليهم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
أوكامورا: نظام أردوغان دعم الإرهاب في سورية ويواصل الاعتداء على سيادتها
2020-03-16
المسماري: نظام أردوغان نقل آلاف الإرهابيين إلى ليبيا
2020-03-15
تسريب جديد يكشف ممارسة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الترهيب بحق مفتشين أثبتا عدم صحة روايتها حول الهجوم المزعوم في دوما
2020-03-14
غروسبيتش يدعو لرفع الإجراءات الاقتصادية الجائرة على سورية والتعاون معها للقضاء على الإرهاب
2020-03-14
الادعاء العام في البوسنة يوجه اتهامات إلى شخصين متورطين بارتكاب جرائم إرهابية في سورية
2020-03-13
خبيران روسيان: سورية حاربت الإرهاب الدولي نيابة عن العالم أجمع
2020-03-13
خبير هندي: أردوغان فاسد ومخادع وخطر على العالم برمته
2020-03-13
محليات
غرفة تجارة دمشق تشدد على الفعاليات التجارية بعدم رفع أسعار مواد التنظيف والمعقمات
2020-03-16
الحرارة توالي ارتفاعها وأجواء ضبابية صباحية على المرتفعات وبعض المناطق الداخلية
2020-03-16
حلب.. حملة تعقيم احترازية ضد فيروس كورونا في المدينة الجامعية وباصات النقل الداخلي-فيديو
2020-03-15
في إطار إجراءات التصدي لكورونا.. تعقيم بعض الشوارع والأحياء في طرطوس
2020-03-15
التصدي لكورونا مسؤولية الجميع.. والوعي عامل أساسي
2020-03-15
مواطنون من طرطوس: كورونا غير مخيف ولا داعي للقلق.. السلامة العامة من الفيروس تبدأ من السلامة الشخصية
2020-03-15
كوادر طبية: الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة خطوة مهمة للتصدي لـ كورونا
2020-03-15
رياضة
رئيس وزراء اليابان يؤكد إقامة أولمبياد طوكيو 2020 في موعده
2020-03-14
إصابة رئيس الاتحاد الصربي لكرة القدم بفيروس كورونا
2020-03-14
وست هام يقترح إلغاء الدوري الإنكليزي لهذا الموسم
2020-03-14
مدرب شباب تشرين بكرة القدم: نعمل على إعداد رافد جيد لفريق الرجال
2020-03-14
11 ميدالية حصيلة مشاركة السويداء في ختام بطولة الجمهورية بألعاب القوى
2020-03-14
تأهل أشبال سلمية إلى دوري الدرجة الثانية بكرة الطاولة
2020-03-14
مهنا: جهود كبيرة لإعادة تأهيل نادي دمشق للفروسية في صحنايا
2020-03-14
اقتصاد
تريليون دولار خسارة أغنياء العالم منذ بداية عام 2020
2020-03-16
انخفاض أسعار النفط
2020-03-16
الأشغال العامة والإسكان.. استمرار عمل القطاع الإنشائي وتعليق اجتماعات النقابات المهنية والتعاون السكني
2020-03-15
سياحة السويداء.. تكثيف الجولات الرقابية على منشآت الإطعام والمبيت بالمحافظة
2020-03-15
خبراء يحذرون من هبوط حاد للطلب على النفط لم يشهده التاريخ
2020-03-15
1500 مستفيدة بريف حمص من منح شبكات الري والبذور
2020-03-15
أجنحة الشام للطيران تجري تعديلاً على جدول رحلاتها
2020-03-15
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