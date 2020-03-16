طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي الاستطلاعي اليوم خرقه الأجواء اللبنانية ونفذ تحليقا على علو متوسط فوق عدد من المناطق.

وأوضحت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته مديرية التوجيه أن “خمس طائرات استطلاع إسرائيلية معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب وصولا حتى بنت جبيل وبلدتي عيترون ويارون ثم غادرت جميعها الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة”.

ويستمر طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية في خروقاتهما للسيادة اللبنانية في انتهاك سافر للقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 1701.