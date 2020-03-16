غرفة تجارة دمشق تشدد على الفعاليات التجارية بعدم رفع أسعار مواد التنظيف والمعقمات

دمشق-سانا

طلبت غرفة تجارة دمشق من أصحاب الفعاليات التجارية عدم رفع أسعار مواد التنظيف والمعقمات لتبقى في متناول جميع المواطنين والحرص على نظافة المحلات والسلع والمواد المباعة في الأسواق وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

وأكدت الغرفة في بيان لها اليوم تلقت سانا نسخة منه ضرورة تقيد أصحاب الفعاليات التجارية بالإجراءات الاحترازية التي اعتمدتها الحكومة للتصدي للفيروس وتوفير السلع والمواد للمواطنين بالأسعار المعتادة وبشروط التخزين والعرض الصحية وافتتاح المحلات ضمن ساعات العمل الأساسية المقبولة وتجنب الاختلاط المباشر بين البائعين والمشترين وتخفيف العمالة ما أمكن ذلك وتجنب الأماكن المزدحمة.

وعلى صعيد الأنشطة والخدمات أعلنت الغرفة عن إيقاف ندوة الأربعاء التجارية الأسبوعية والدورات التدريبية لدى مركز التدريب الإداري للغرفة وجلسات المرشد التجاري واقتصار دوام موظفي الغرفة من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية ظهراً.

وطلبت الغرفة من مراجعيها استخدام صفحات التواصل الاجتماعي وموقع الإنترنت لمتابعة نشاطات الغرفة وخدماتها دون الحاجة للمراجعة المباشرة بالإضافة إلى استخدام برامج الدفع الإلكتروني لحساب الغرفة المفتوح لدى بنك الشرق في الحريقة وجميع فروعه في مناطق دمشق.

أحمد سليمان