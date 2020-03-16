إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا في عدد من دول العالم

عواصم- سانا

أعلنت دول عدة تسجيل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز عدد المصابين على مستوى العالم 160 ألفا بينما تخطت الوفيات 6 آلاف حالة في حين قارب عدد المتعافين 76 ألفا وفق منظمة الصحة العالمية.

ففي فرنسا أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في حديث لقناة تلفزيون فرنسا 24اليوم أن عدد حالات الوفاة بسبب الفيروس ارتفع إلى 120 وبلغ عدد المصابين 5400 مشيرا إلى أن هذا الارتفاع في عدد الوفيات والمصابين هو الأكبر الذي تسجله باريس منذ ظهور الفيروس على أراضيها.

وفي هولندا قررت الحكومة اليوم إغلاق جميع المدارس في إطار تعزيز إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا حيث ذكرت مؤسسة البث الهولندية “إن.أو.إس” أن القرار اتخذ خلال اجتماعات أزمة وسيعلن في وقت لاحق خلال مؤتمر صحفي للحكومة.

وفي الولايات المتحدة تسببت القيود الجديدة المفروضة على العائدين من أوروبا والهادفة إلى كبح تفشي الفيروس بفوضى عارمة في عدد من المطارات.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء الماضي منع دخول القادمين من الدول الأوروبية إلى الولايات المتحدة واستثنى بريطانيا من هذا الحظر إلا أن القرار عدل لاحقا ليشمل المملكة المتحدة وإيرلندا اعتبارا من منتصف ليل الاثنين.

وبحسب حصيلة أعلنت اليوم بلغت الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 3130 بينما بلغت حصيلة وفياته62 حالة .

وفي اسبانيا سجلت حالات الإصابة بالفيروس المستجد ارتفاعا حيث ذكرت تقارير إخبارية اليوم أن حالات الوفاة ارتفعت إلى 288 بينما بلغ عدد المصابين 7753 بعد أن بلغ كان يوم أمس 6043 في وقت فرضت فيه الحكومة الإسبانية حظر التجوال في البلاد لمدة 15 يوما ضمن إجراءات احتواء ومنع تفشي الفيروس.

وفي قبرص أعلنت الحكومة تشديد اجراءات الدخول إلى أراضيها وأغلقت سلسلة من المتاجر بينها الفنادق لوقف انتشار الفيروس مع تسجيل عدة إصابات جديدة ليبلغ العدد الاجمالي 33 وقال الرئيس نيكوس اناستاسيادس أنه ابتداء من يوم غد لن يسمح بدخول البلاد لمن لا يحملون شهادة طبية تظهر خضوعهم لفحص يؤكد عدم إصابتهم بالفيروس مشيرا إلى أنه سيتم اخضاع من تنطبق عليهم هذه الشروط لفترة حجر صحي إجباري لـ 14 يوما.

وفي إيران أعلنت وزارة الصحة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ حتى ظهر اليوم 13 ألفا و938 والوفيات 724 حالة بينما تعافى 4 آلاف و590 آخرون.

وفي النرويج أعلنت السلطات المحلية عن إنشاء صندوقين بقيمة تسعة مليارات يورو لمساعدة شركات البلاد في تجاوز الأزمة التي تسبب بها وباء كورونا المستجد مع وصول عدد المصابين إلى 1077 بينها ثلاث وفيات.

وفي الجزائر قرر رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد اليوم تعليق الرحلات الجوية والبحرية بين بلاده وفرنسا مؤقتا بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بينما أعلنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان انتصار صغيرون تعليق الدراسة بمؤسسات التعليم العالي لمدة شهر بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد وصل إلى 118 تعافت ثلاث منها في حين أعلنت السلطات في مصر تسجيل 16 إصابة جديدة بالفيروس ليصل عدد المصابين إلى 126 فيما بلغ عدد المتعافين 26.

إلى ذلك زادت سلطنة عمان من إجراءات الحجر الصحي لمنع تفشي فيروس كورونا وقررت تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية حيث بلغ العدد الكلي للحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا حتى اليوم 22 حالة مع تعافي 9 حالات.

وفي المغرب أعلن عن إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار تخصص لتغطية النفقات الطبية ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من انتشار وباء كورونا المستجد مع تسجيل 82 إصابة.