قوى العدوان السعودي تواصل استهداف الأحياء السكنية في الحديدة

صنعاء-سانا

أصيب يمني اليوم جراء اعتداءات لمرتزقة العدوان السعودي على أحياء سكنية بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكر موقع المسيرة نت أن”مواطنا يمنيا أصيب بنيران قوى العدوان ومرتزقتها في منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه أكبر مديريات المحافظة”.

كما استهدفت قوى العدوان بشكل مكثف حارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة بنيران أسلحتها المتوسطة وقصفت طائرة من دون طيار مساء اليوم مدينة الدريهمي المحاصرة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.