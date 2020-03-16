ماليزيا.. 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا مرتبطة باحتفالية دينية

كوالالمبور- سانا

أعلنت ماليزيا اليوم تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا هي الأعلى التي يتم تأكيدها في يوم واحد نتيجة الزحام الذي شهده احتفال ديني أقيم بأحد المساجد القريبة من العاصمة كوالالمبور.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الماليزية قولها في بيان إن 243 من حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس مرتبطة بالاحتفال الديني الذي استمر من الـ 24 من شباط الماضي وحتى الأول من الشهر الجاري في مسجد بالقرب من العاصمة كوالالمبور وأن جميع المشاركين في الاحتفالية الدينية وكل من تواصل معهم سيتم وضعهم تحت الحجر الطبي الإلزامي لمدة 14 يوماً.

وأضافت الوزارة أن هذه الإصابات الجديدة ترفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إلى 428 لتكون بذلك أكبر حصيلة لدول جنوب شرق آسيا.

وكانت بروناي أعلنت في وقت سابق عن تسجيل 45 إصابة مرتبطة بالاحتفال الديني إضافة إلى سنغافورة التي أعلنت عن بعض الحالات المرتبطة بالحدث نفسه.