العراق.. فرض حظر تجوال في بغداد لمنع انتشار كورونا

بغداد-سانا

فرضت السلطات العراقية حظر تجوال في بغداد اعتباراً من مساء الثلاثاء القادم حتى الـ 24 من الشهر الجاري في مسعى لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونقلت السومرية نيوز عن هيئة المنافذ الحدودية المشاركة في اجتماع خلية الأزمة الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قولها في بيان اليوم “تم بحث تطورات الوضع الصحي وإجراءات وزارة الصحة والبيئة وكوادرها وخلية الأزمة لمنع انتشار فيروس كورونا وطرق الوقاية منه والإجراءات الواجب اتخاذها في ضوء التطورات والتحديات التي تواجه عمل خلية الأزمة ودعم جهودها”.

وأوضحت الهيئة أن “الاجتماع خلص إلى جملة من القرارات منها فرض حظر التجوال من الساعة ال11 ليلاً اعتباراً من ال 17 من الشهر الجاري حتى ال24 منه باستثناء البضائع من حظر التجوال”.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية أعلنت في وقت سابق أن عدد المصابين بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد بلغ 110 بينما بلغ عدد المتعافين 26 وحالات الوفيات تسعة.