إجراءات لمنع الازدحام وتكثيف عمليات التعقيم وترحيل القمامة في اللاذقية

اللاذقية-سانا

وضعت محافظة اللاذقية جميع قطاعاتها والمديريات الخدمية في حالة جاهزية كاملة استجابة للخطة الحكومية بتعزيز الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد حيث شكلت غرفة عمليات لتنسيق الجهود بين مختلف الجهات.

الإجراءات لحظت منع التجمعات والقيام بحملات نظافة مكثفة وتعقيم لوسائل النقل وتشديد الرقابة على المقاهي إضافة إلى التعاون مع مديريتي التربية والصحة ونقابتي الأطباء والصيادلة في إطار تعزيز جوانب الوعي وتوفير المواد المعقمة بأسعارها الحقيقية.

وشملت الإجراءات أيضاً بيع مادة الخبز عبر توزيعها على معتمدين في الأحياء في مدينة جبلة وريفها بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدلاً من بيعها عبر منافذ الأفران الخاصة والعامة والتي كانت تشهد ازدحاماً.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس إياد جديد أكد أن الإجراء الجديد يهدف إلى منع ظاهرة الازدحام وضبط عملية البيع والتزام جميع المخابز بإنتاج كامل مخصصاتها.

وأشار رئيس مجلس المدينة المهندس أحمد الحلاق إلى اتباع إجراءات تعقيم للأماكن المكتظة من أسواق تجارية وكراجات النقل ومحطة القطار وحول حاويات القمامة مع تشغيل ورشة خاصة للتنظيف حول الحاويات والتعاون مع فوج الإطفاء لشطف الشوارع.

كما بدأت شركة النقل الداخلي باللاذقية تعقيم وسائل النقل العامة قبل توجهها إلى خطوط سيرها حيث بين مديرها المهندس طلال حورية في تصريح لـ سانا أن الشركة ستستمر بتخديم خطوط السير كاملة مع الحرص على عدم الازدحام في باصاتها إضافة إلى تأمين اللباس اللازم للعاملين المعنيين بقطاع التعقيم.

وفي جبلة أطلق مجلس المدينة عبر ورشات الخدمات والصيانة حملة شاملة لتعقيم الحاويات وشطف الشوارع وعمليه الرش الرذاذي وفق ما أوضح رئيس المجلس المهندس أحمد قناديل الذي أشار إلى أن العمل يشمل أيضا التعاون مع وحده مياه جبلة في تعقيم الخزانات بالمدارس وصولاً إلى تعقيم جميع المدارس.

وفي مدينة الحفة ذكر رئيس مجلس المدينة المهندس رائد ابراهيم أن ورشات المجلس نفذت اليوم حملة نظافة وتعقيم لأماكن الحاويات.

ولفت نقيب الصيادلة إلى أن النقابة طلبت من جميع الصيادلة التقيد والالتزام بمواعيد الدوام والمناوبات أصولاً والإعلان عن أسعار المواد المعقمة على واجهة كل صيدلية.

من جهته بين مدير الصحة باللاذقية الدكتور هوازن مخلوف أن المديرية تعمل على تجهيز مركزين للحجر الصحي في قرية المتركية ومشفى الحفة الوطني الذي أصبح جاهزا لهذه الغاية مؤكداً في الوقت نفسه أن جميع المشافي العامة مجهزة بغرف عزل لمتابعة الحالات المشتبهة مع وجود فريق متخصص للتقصي في المديرية.

إلى ذلك تتابع المديريات الرقابية جولاتها لضبط الحالات المخالفة حيث أغلقت مديرية المهن والشؤون الصحية في مدينة اللاذقية اليوم مقهيين في سوق التجار وطريق الحرش بمدينة اللاذقية لتقديمهما النراجيل للزبائن فيما أغلقت مديرية السياحة مساء أمس مقهى في حي الزراعة للأسباب نفسها.

وأشار مدير الشؤون الصحية في المجلس المهندس قتيبة قرقماز إلى أنه تتم مراقبة المقاهي بشكل مستمر وحتى ساعات متأخرة من الليل للتأكد من التزام المقاهي بالقرار وسيتم إغلاق أي مقهى مخالف بشكل فوري.