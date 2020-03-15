في إطار إجراءات التصدي لكورونا.. تعقيم بعض الشوارع والأحياء في طرطوس

طرطوس-سانا

بدأ مجلس مدينة طرطوس بتعقيم بعض الشوارع والأحياء في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامة المواطنين.

وبين رئيس مجلس مدينة طرطوس القاضي محمد خالد زين أنه تم وضع خطة طوارئ لرش كل أحياء المدينة بالمعقمات والمبيدات بشكل مكثف حتى الثاني من شهر نيسان القادم ووضع خطة لاحقة لتعقيم المدينة ورشها بالمبيدات بشكل دوري إضافة إلى التشدد في مراقبة المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية وتكثيف الدوريات التابعة لمديرية المهن والشؤون الصحية بالمجلس وتلبية احتياجاتها للعمل وفق الإمكانيات المتوافرة.

وذكر زين بأن دائرة الحدائق ومديرية الخدمات والصيانة وبالتعاون مع مديرية النظافة تتابع عمليات النظافة من كنس وجمع وترحيل وشطف الشوارع وتعقيم الحاويات وأماكن تجميع القمامة كما تم تكثيف عمليات رش المبيدات الحشرية والرذاذ في الأحياء والشوارع والملاجئ والمصافي المطرية إضافة إلى بدء تعقيم مبنى المجلس ومركز خدمة المواطن وأماكن مراجعة المواطنين لمجلس المدينة بالتنسيق مع الدوائر المختصة.