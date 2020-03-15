حلب.. حملة تعقيم احترازية ضد فيروس كورونا في المدينة الجامعية وباصات النقل الداخلي-فيديو

حلب-سانا

في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة المواطنين نفذت جامعة حلب والشركة العامة للنقل الداخلي بالمدينة حملة تعقيم احترازية تم خلالها تنظيف وغسيل وتعقيم الوحدات السكنية التي يقطنها الطلبة وغسل وتعقيم أكثر من 25 حافلة تعمل على خطوط النقل داخل المدينة وخارجها.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح الدكتور ماهر كرمان رئيس جامعة حلب أن الحملة شملت المدينة الجامعية والوحدات السكنية والغرف والكليات والقاعات الدرسية والدوائر الإدارية في الجامعة وتأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا حيث تم تشكيل لجنة طوارئ يشارك فيها أطباء من كلية الطب وممثلون عن الاتحاد الوطني لطلبة سورية ومدير المدينة الجامعية مهمتها متابعة إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا في الجامعة.

وأشار إلى أنه تم تأمين قسم مستقل في كلية الطب البشري لاستقبال أي حالة مشتبهة والكشف عليها وحجرها في حال ثبوت إصابتها كما تم تخفيض نسبة الدوام للعاملين في الجامعة وتطبيق نظام المناوبات.

كاميرا سانا رصدت حملة التعقيم في المدينة الجامعية حيث أوضح المهندس فادي حجل رئيس فرع مؤسسة الإسكان العسكري 316 أنه تم تشكيل فرق لرش مواد التعقيم في 20 وحدة سكنية إضافة إلى الساحات والممرات الخارجية.

من جهته المهندس حسان قطنجي مدير المدينة الجامعية بحلب بين أن الحملة تشمل جميع المرافق العامة بالسكن الجامعي وأن التعقيم سيشمل جميع الوحدات السكنية.

وعبر عدد من الطالبات القاطنات بالمدينة الجامعية عن ارتياحهن لحملة تعقيم السكن الجامعي مؤكدات أهمية النظافة الشخصية والتعاون بين جميع الكوادر الطلابية للتصدي لفيروس كورونا.

وفي سياق متصل نفذت الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب اليوم حملة تعقيم لحافلات النقل في مقر الشركة حيث تم غسل وتعقيم اكثر من 25 حافلة وفقا للخطة الموضوعة لتعقيم جميع الباصات العاملة على خطوط النقل داخل المدينة وخارجها.

وأوضح المهندس حسين سليمان مدير الشركة بحلب أن حملة تعقيم الحافلات شملت غسل الباصات من الداخل والخارج ومن ثم تعقيمها ومسح المقاعد والأماكن التي يستخدمها الركاب أثناء الصعود والنزول لافتا إلى استمرار العمل بهذه الحملة خلال الفترة القادمة.

وبين عدد من المشاركين بالحملة أهمية العمل على تحقيق نظافة الباصات وتعقيمها في خطوة احترازية لمنع حدوث أي إصابة بالمرض أو نقلها وحرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وعبر عدد من الركاب الذين يستقلون الباصات بعد تعقيمها عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي تسهم في التصدي للفيروس.

قصي رزوق