خبراء يحذرون من هبوط حاد للطلب على النفط لم يشهده التاريخ

واشنطن-سانا

حذر خبراء اقتصاديون من أن العام الحالي ربما يشهد أشد انخفاض في الطلب على النفط في التاريخ على خلفية المخاوف من مخاطر انتشار فيروس كورونا عبر العالم.

وحسب وكالة بلومبرغ فإن الخبراء أشاروا في استطلاع إلى أن حظر السفر وفرض العمل عن بعد من البيوت وإلغاء الإجازات واختلال سلسلة توريد المواد والسلع يعني انخفاض الطلب على الوقود كما أنه ومع استمرار ردود الفعل من جانب المجتمعات المختلفة على انتشار الفيروس يواصل الطلب على النفط انخفاضه.

وأوضح الخبراء أن مخاوف التجار والمضاربين تتزايد لاحتمال حدوث هبوط حاد جداً في الطلب على النفط الذي بلغ مستويات قياسية بأكثر من 100 مليون برميل يومياً عام 2019 محذرين من أن التراجع المتوقع قد يكون الأكبر في التاريخ ما يعني أن أسعار النفط ربما تنزلق إلى مستويات لم تسجل منذ العام 1997.