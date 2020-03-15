حمص… حملة تعقيم لشوارع المدينة وتشديد الرقابة الصحية على المحال

حمص-سانا

أطلق مجلس مدينة حمص حملة تعقيم للساحات والمحاور الرئيسة في المدينة والمرافق العامة ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

المهندس عماد الصالح مدير النظافة في المجلس أشار في تصريح لمراسلة سانا الى أنه تم تنفيذ حملة رش معقمات في شوارع المدينة وأماكن التجمعات السكنية ووسائط النقل العامة وتعقيم حاويات القمامة وماحولها ودعوة كل السائقين إلى غسل وتعقيم آليات القمامة قبل وبعد الانتهاء من العمل بالإضافة إلى تكليف كل المراقبين بضرورة ارتداء القفازات أثناء العمل مبينا أنه تم تخصيص 3 جرارات ومرشان ظهريان وصهريج شطف للحملة.

بدوره بين الدكتور علي غالي مدير الشؤون الصحية بالمجلس أنه تم تشديد الرقابة الصحية على كل المحال التجارية وخاصة الغذائية بوضع المعقمات والتزام لباس العمل ووضع الكمامات لجميع العاملين فيها لافتا إلى أن دوريات المديرية مستمرة ليلا نهارا لضبط المخالفات.