المواطنون في اللاذقية والسويداء: ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا

اللاذقية والسويداء-سانا

لاقت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا المستجد ارتياحاً وصدى إيجابياً لدى المواطنين في محافظتي اللاذقية والسويداء حيث أجمعت الآراء على ضرورة الالتزام بالإجراءات للحفاظ على السلامة.

مراسلة سانا في اللاذقية استطلعت آراء الكوادر الطبية حيث بين الدكتور أسامة محمد اختصاصي أمراض داخلية أن فيروس كورونا المستجد ينتمي إلى فصيلة الفيروسات التاجية وتكمن خطورته الحالية في انتقاله بين البشر بعد أن كان المضيف الأول له الحيوان.

ولفت محمد إلى تشابه أعراض الإصابة بكورونا مع أعراض الإنفلونزا الشائعة من حيث الآلام العضلية والمفصلية وحالة الوهن العام التي يشعر بها المريض لكن ما يميزه عنها السعال الجاف وارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس وعدم سيلان الأنف وفترة الحضانة التي تصل إلى 14 يوماً مقارنة بفترة حضانة الإنفلونزا التي تتراوح بين 3 و7 أيام كما أنه يتسبب بتخريب وتلف في الجهاز التنفسي والرئتين ويترك أثراً غير قابل للشفاء.

وبين محمد أن الفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ وإفرازات الأنف واللعاب أثناء العطاس أو السعال أو لمس العين أو الأنف أو الفم بعد مصافحة شخص مصاب ناصحاً جميع المواطنين باتخاذ جملة من الإجراءات الشخصية الوقائية للتصدي للفيروس والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة.

هنادي حسين رأت في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة وما رافقها من نشرات وملصقات توعوية خطوة جيدة متمنية أن يترافق ذلك باهتمام أكبر من قبل وسائل الإعلام.

ويتفق المواطنان نزار خليل وفيصل عبود على أن الحكومة وضعت خطة مدروسة واتخذت تدابير صارمة للتصدي للخطر المتمثل بانتشار الفيروس وسخرت كل إمكانياتها وطاقاتها من خلال الوزارات والمديريات وجميع الجهات المعنية لتوفير بيئة آمنة قدر الإمكان وتقع المسؤولية الآن بشكل رئيس على عاتق المواطن ومستوى الوعي الصحي لديه.

بدورها شددت الدكتورة الصيدلانية غنوة جبور على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة واستخدام الكمامة والحفاظ على نظافة المنزل وتعقيمه ولا سيما العائلات التي لديها أطفال وهو ما أيدته المواطنة دارين بشور التي أشارت إلى الجهود المترتبة على الأمهات وربات البيوت لتوعية الأطفال بأهمية الاهتمام بنظافتهم الشخصية.

وفي السويداء لفت المواطن بسام الخطيب إلى أن المجتمع السوري قادر على التصدي للفيروس بوعيه والتزامه بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الحكومة فيما أشار المواطن كنان الولي إلى ضرورة المحافظة على النظافة والتعقيم ولا سيما الأغراض الشخصية التي نستخدمها يومياً.

وأشار المواطن وسيم الوزير إلى أن الصين استطاعت الانتصار على الفيروس من خلال الوعي الشعبي والالتزام بالتعليمات فيما نوه المواطن إبراهيم زين الدين بأهمية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤكداً أنه لا داعي للقلق أو الهلع بل يجب الحذر ووعي كيفية التعاطي والتصدي للمرض في حال ظهوره.

وأكدت المواطنة ماجدة الحلبي ضرورة الالتزام بالإجراءات الحكومية وعدم الاستخفاف بالموضوع والابتعاد عن بعض العادات السلوكية اليومية الخاطئة والتأكيد أن درهم وقاية خير من قنطار علاج.

من جهته أكد مدير صحة السويداء الدكتور نزار مهنا أنه تم اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وتخصيص مشفى الشهيد مؤمن فايز طلايع في سالة للحجر الصحي ونشر الثقافة التوعوية عبر وسائل الإعلام.

وأشار مهنا إلى أن جميع الإجراءات المتخذة هي إجراءات استباقية ولا وجود لأي حالات إصابة مثبتة حتى الآن مشيراً إلى إمكانية التصدي للفيروس من خلال العناية الصحية وبطرق بسيطة وغير مكلفة وإن المديرية مستعدة للإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بطرق ووسائل الوقاية.