سياحة السويداء.. تكثيف الجولات الرقابية على منشآت الإطعام والمبيت بالمحافظة

السويداء-سانا

كثفت مديرية السياحة بالسويداء من جولاتها على المنشآت السياحية في المحافظة للتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وأوضح مدير السياحة بالسويداء يعرب العربيد لمراسل سانا أن لجان الرقابة المشتركة من الضابطة العدلية ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك ودائرة الأمراض السارية والتقصي الوبائي في مديرية الصحة ونقابة الأطباء البيطريين بدأت بجولات رقابية مكثفة ضمن المنشآت السياحية المرخصة والمؤهلة من منشآت إطعام ومبيت وغيرها بمختلف سوياتها لضمان الالتزام وتطبيق الإجراءات والاشتراطات الصحية المطلوبة.

رئيس لجنة الرقابة المشتركة بمديرية السياحة جلال السيقلي لفت إلى أن الهدف من الرقابة التأكيد على تطبيق التعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة السياحة بالعمل على تعقيم المطاعم والتأكد من الالتزام بالصحة والنظافة العامة.

وأشار المراقب التمويني من دائرة حماية المستهلك ثامر حبيب إلى أن منع النراجيل وإقامة الحفلات التي يتم التجمع بها إجراء احترازي للتصدي لانتشار فايروس كورونا.

ولفت مندوب نقابة الأطباء البيطريين الدكتور البيطري أركان كرباج إلى الكشف عن اللحوم بأنواعها وصلاحيتها متمنياً على الجميع أن يكونوا يداً واحدة لمؤازرة الجهات المسؤولة عن صحة المواطنين ورفع سوية الوعي لديهم للوقاية من الأمراض.

وأوضح المراقب الصحي من دائرة الأمراض المزمنة والسارية في مديرية صحة السويداء عصمت صعب أن زيادة الدوريات وتكثيفها على المطاعم بكل مسمياتها السياحي والشعبي تهدف للتأكد من تقيدها بالأنظمة والقوانين والشروط الصحية الأمر الذي يقي من نقل أي عدوى من أي مصدر.

من جهتهم أكد عدد من أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية أهمية القرارات التي اتخذتها وزارة السياحة بإلغاء النراجيل ومنع إقامة الحفلات والتقيد بإجراءات السلامة والوقاية من قبل الموظفين وتعقيم كل مرافق المنشآت وأدواتها انطلاقاً من أن درهم وقاية خير من قنطار علاج.

ديار نصر