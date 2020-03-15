(لنجعل في كل بيت مسعف).. مبادرة تزود الشباب بمهارات إسعافية وتمريضية

الحسكة-سانا

يختبر كل شخص في مرحلة ما من حياته حالة صحية طارئة قد تحدث في المنزل أو الشارع أو العمل تحتاج مهارات لتقديم إسعافات أولية للمصابين وربما إنقاذ حياتهم وتفادي إصابتهم بإعاقة دائمة.

في هذا الإطار انطلقت مبادرة “لنجعل في كل بيت مسعف” في الحسكة مستهدفة فئة الشباب لتزويدهم بمبادئ الإسعاف والتمريض ليكون بإمكانهم التعامل مع حالات الطوارئ الصحية.

وتخرج المبادرة التي تنظمها رابطة فرع اتحاد شبيبة الثورة بمدينة الحسكة 30 متدرباً كل شهر يمنحون وثيقة إتباع دورة إسعاف بعد إجراء اختبار عملي ونظري للمهارات والمعلومات التي اكتسبوها.

أمين الرابطة محمد السلمو أوضح لـ سانا الصحية أن المبادرة تستهدف اليافعين والشباب في المدارس أو الجامعات وغيرهم بهدف إعدادهم ليكونوا مسعفين مؤهلين يستطيعون تقديم الخدمات الصحية والإسعافات الأولية لمحيطهم وتكون لديهم القدرة على التصرف مع حالات الطوارئ الصحية المختلفة.

وأوضح أمين الرابطة أن المدربين في هذه الدورات هم خريجو معهد التمريض ممن لديهم خبرة في هذا المجال ويتم توزيع نشاطات كل دورة على جانبين نظري وتطبيقي عملي.

المدرب مهند جعفر لفت إلى أن هذه الدورات تؤهل شاباً قادراً على المساهمة في إنقاذ حياة أشخاص عبر التصرف السليم في حالات الطوارئ والحوادث وقد يقدم خدمة صحية بسيطة لأهله ومحيطه عند الحاجة.

نزار حسن