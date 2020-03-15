إجراءات في السويداء للتصدي لفيروس كورونا

السويداء-سانا

باشر مجلس مدينة السويداء بتعقيم بعض المؤسسات الرسمية وباصات النقل الداخلي في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأوضح رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس بشار الأشقر في تصريح لـ سانا أنه تم وضع خطة جاهزية احترازية في المجلس تتماشى مع الإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا وإنشاء فرق عمل مهمتها تعقيم عدد من المؤسسات الرسمية حرصاً على سلامة المراجعين والعاملين إضافة إلى تعقيم باصات النقل الداخلي التابعة للمجلس وأماكن انتشار الحاويات على مستوى المدينة من خلال رش المبيدات والمعقمات والمطهرات المناسبة بالتعاون والتنسيق مع مديرية الصحة مع مواصلة عمال النظافة إزالة القمامة.

ولفت الأشقر إلى أن مديرية الشؤون الصحية بمجلس مدينة السويداء بدأت بجولاتها لمراقبة عمل المطاعم الشعبية والمقاهي للتأكد من اتخاذ التدابير والإجراءات والالتزام بتطبيق الشروط الصحية المطلوبة والتأكد من عدم تقديم النراجيل ومتابعة عملية التعقيم والحفاظ على النظافة العامة فيها.