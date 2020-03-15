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خط نقل داخلي جديد لتخديم عدد من قرى الريف الشرقي بالسويداء

2020-03-15

السويداء-سانا

أحدث مجلس بلدية سالة بالسويداء خط نقل داخلي لتخديم عدد من قرى الريف الشرقي للوصول إلى مشفى الشهيد مؤمن فايز طلايع بقرية سالة.

وأوضح طرودي بحصاص رئيس مجلس بلدية سالة في تصريح لمراسل سانا أن هذا الخط يخدم قرى سالة وبوسان واسعنا والشبكي والشريحي ورامي والمشنف ويأتي لسد النقص في وسائط النقل على هذه الخطوط.

ولفت بحصاص إلى أن تشغيل هذا الخط جاء في إطار الجهود المبذولة لتحسين الواقع الخدمي وبعد التعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة مبينا أن الخط له هدفان الأول خدمي والثاني استثماري باعتباره يمثل أحد المشاريع الاستثمارية للمجلس البلدي.

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