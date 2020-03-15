زراعة أكثر من 1200 هكتار بالبقوليات في منطقة الغاب

حماة-سانا

وصلت المساحات المزروعة بالبقوليات الغذائية في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب خلال الموسم الحالي إلى 1208 هكتارات من إجمالي الخطة المقررة والبالغة 2530 هكتاراً.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة المهندس وفيق زروف لمراسل سانا اليوم أنه تمت زراعة 574 هكتاراً بمحصول الحمص و340 هكتاراً بالفول الحب و289 هكتاراً بالبازلاء و5 هكتارات بالعدس مبيناً أن أراضي الغاب تعد بيئة خصبة وملائمة لزراعة البقوليات بمختلف أنواعها بسبب تربتها الجيدة وتوفر مياه الري والأيدي العاملة.

وتتركز أماكن زراعة البقوليات الغذائية في منطقة الغاب في أقسام جب رملة وسلحب وشطحة وعين الكروم.