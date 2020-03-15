15 آذار1939- ألمانيا تحتل تشيكوسلوفاكيا خلال الحرب العالمية الثانية

دمشق-سانا

1498/ المستكشف البرتغالي فاسكو دي غاما يصل إلى مدغشقر ضمن حملته للوصول إلى الهند بحرا.

1907/ الحكومة الفنلندية تمنح المرأة حق التصويت في الانتخابات لتصبح أول دولة في أوروبا تعطي المرأة هذا الحق.

1939/ ألمانيا تحتل تشيكوسلوفاكيا خلال الحرب العالمية الثانية.

1951/ الحكومة الإيرانية برئاسة الدكتور محمد مصدق تقرر تأميم صناعة

النفط والتي كانت خاضعة لسيطرة الشركات الأمريكية.

2011/ انتخاب المطران بشارة الراعي بطريركا للكنيسة المارونية ليكون بذلك البطريرك السابع والسبعين للكنيسة.

من مواليد هذا اليوم..

1767/ أندرو جاكسون رئيس الولايات المتحدة السابع.

1830/ بول فون هايس كاتب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1910/.

1920/ إدوارد دونال توماس طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1990/.

1930/ زوريس ألفيروف عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2000/.

من وفيات هذا اليوم..

1962/ آرثر كومبتون عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927/.

2004/ جون بوبل عالم كيمياء إنكليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1998/.

أعياد ومناسبات..

اليوم الوطني في المجر.

يوم الدستور في بيلاروس.

مهرجان هونين في اليابان.