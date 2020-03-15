SCS-NET
الشريط الأخباري

رئيس وزراء اليابان يؤكد إقامة أولمبياد طوكيو 2020 في موعده

2020-03-14

طوكيو-سانا

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن إقامة الألعاب الأولمبية في بلاده في موعدها المقرر خلال الفترة الممتدة بين الرابع والعشرين من شهر تموز لغاية التاسع من آب المقبلين رغم القلق من تفشي فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ابي قوله في مؤتمر صحفي اليوم:”نريد استضافة الألعاب كما هو مقرر دون أي متاعب من خلال التغلب على انتشار فيروس كورونا.. ولم يتغير شيء” مشيرا إلى أن بلاده ستتعاون بشكل وثيق مع المسؤولين ومن بينهم اللجنة الأولمبية الدولية حول إقامة أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد شينزو ابي عدم وجود نية لدى حكومته لإعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا .

وسبق للمنظمين والحكومة اليابانية أن أصروا على أن الاستعدادات تمضي على قدم وساق وأن المعنيين لم يطرحوا تأجيل أو إلغاء الحدث الأكبر عالميا على الصعيد الرياضي والذي يقام مرة كل أربعة أعوام.

انظر ايضاً

لاعبة منتخب سورية لكرة الطاولة هند ظاظا تتأهل لأولمبياد طوكيو

عمان-سانا تأهلت لاعبة منتخب سورية ونادي المحافظة لكرة الطاولة هند ظاظا إلى أولمبياد طوكيو 2020 …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved