رئيس وزراء اليابان يؤكد إقامة أولمبياد طوكيو 2020 في موعده

طوكيو-سانا

أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن إقامة الألعاب الأولمبية في بلاده في موعدها المقرر خلال الفترة الممتدة بين الرابع والعشرين من شهر تموز لغاية التاسع من آب المقبلين رغم القلق من تفشي فيروس كورونا الجديد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ابي قوله في مؤتمر صحفي اليوم:”نريد استضافة الألعاب كما هو مقرر دون أي متاعب من خلال التغلب على انتشار فيروس كورونا.. ولم يتغير شيء” مشيرا إلى أن بلاده ستتعاون بشكل وثيق مع المسؤولين ومن بينهم اللجنة الأولمبية الدولية حول إقامة أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد شينزو ابي عدم وجود نية لدى حكومته لإعلان حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا .

وسبق للمنظمين والحكومة اليابانية أن أصروا على أن الاستعدادات تمضي على قدم وساق وأن المعنيين لم يطرحوا تأجيل أو إلغاء الحدث الأكبر عالميا على الصعيد الرياضي والذي يقام مرة كل أربعة أعوام.