اللجنة القضائية العليا للانتخابات: لا تغيير على الإجراءات السابقة للعملية الانتخابية لمجلس الشعب

دمشق-سانا

أكدت اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن المرسوم رقم 86 لعام 2020 الصادر اليوم يقضي بتأجيل موعد انتخابات أعضاء مجلس الشعب إلى الـ 20 من أيار القادم فقط دون أي تعديل أو تغيير على الإجراءات السابقة للعملية الانتخابية.

وأوضح رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي حيدر رحمة في تصريح لـ سانا أن المرحلة التي وصلت إليها الانتخابات من نتائج الترشح والأسماء المقبولة المعلنة تبقى على وضعها الطبيعي وكل مرشح تم قبول طلبه يبقى على وضعه وفق قانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014.

وكان صدر اليوم المرسوم رقم 86 للعام 2020 القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب إلى يوم الأربعاء الواقع فى الـ 20 من أيار 2020 بعد أن كان مقررا إجراؤها في الثالث عشر من الشهر القادم وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا.