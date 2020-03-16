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مستوطنون إسرائيليون يعتدون على الفلسطينيين شرق رام الله

2020-03-14

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم قرية المغير شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية واعتدوا على الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة وفا عن رئيس المجلس القروي للمغير أمين أبو عليا قوله إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة خربة جبعيت بالقرية وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال واعتدت على الفلسطينيين بالضرب بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.

ويقتحم المستوطنون الإسرائيليون البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي ويرتكبون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

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