ترامب يعلن خضوعه لفحص فيروس كورونا وانتظار النتائج

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أنه خضع أمس لفحص فيروس كورونا مشيرا إلى أن النتائج “منتظرة في الأيام المقبلة”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ترامب قوله خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض: “خضعت للفحص مساء أمس”.

وكانت الرئاسة البرازيلية أعلنت في وقت سابق أن مسؤولا حكوميا برازيليا التقى نهاية الأسبوع المنصرم ترامب تبين أنه مصاب بفيروس كورونا.

في السياق أعلن ترامب أن حظر الدخول إلى الولايات المتحدة المفروض على المسافرين الذين كانوا في الآونة الأخيرة في دول شنغن في أوروبا سيوسع نطاقه ليشمل بريطانيا وايرلندا.

ورد ترامب على أسئلة صحفيين عما إذا كان الحظر سيشمل هاتين الدولتين اللتين كانتا معفيتين حتى الآن بالقول “سيتم إعلان ذلك”.

وفي وقت لاحق أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن حظر الرحلات من بريطانيا وايرلندا سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل.

إلى ذلك أعلن البيت الأبيض أنه سيفحص من الآن وصاعدا حرارة “جميع من هم على تواصل وثيق” مع ترامب ونائبه مايك بنس كـ “إجراء احتياطي” في مواجهة فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير في بيان: “كإجراء احتياطي.. سيتم من الآن فصاعدا فحص حرارة كل الأشخاص ممن هم على تواصل وثيق مع الرئيس ونائبه”.

وكان ترامب أعلن أمس حالة الطوارئ في الولايات المتحدة وتعليق الرحلات البحرية الخارجية 30 يوما بهدف مكافحة انتشار وباء كورونا.