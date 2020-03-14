عناصر الهندسة تستكمل تأمين الطريق الدولي حماة-حلب في معرحطاط وأصبح آمناً أمام حركة السير

إدلب-سانا

استكملت الجهات المعنية وعناصر الهندسة في الجيش العربي السوري اليوم تأمين الطريق الدولي (حماة-حلب) في منطقة معرحطاط بعد أن تمت إزالة السواتر الترابية والحواجز وتمشيط المنطقة وإزالة الألغام التي زرعها جنود الاحتلال عند نقطة لقوات الاحتلال التركية.

وذكر مراسل سانا أن عناصر من وحدات الهندسة في الجيش مشطوا جانبي الطريق الدولي في منطقة معرحطاط ونزعوا الألغام والعبوات الناسفة فيما قامت آليات المواصلات الطرقية بإزالة السواتر الترابية عن حواف الطريق واستكمال تسويته وأصبح آمناً ومناسباً بشكل كامل أمام حركة السير.

مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بحماة خضر فطوم أوضح في تصريح للمراسل أن الآليات الهندسية التابعة للمؤسسة بدأت عمليات ترحيل الأتربة والسواتر وتم فتح الطريق أمام حركة السير للمدنيين وهو ما خفف معاناتهم وساهم في تنشيط الحركة المرورية على كامل الطريق الدولي دمشق حلب.

وعبر عدد من المواطنين في تصريحات للمراسل عن ارتياحهم لفتح الطريق والذي ساهم بتخفيف معاناتهم واختصر عليهم المسافة وذلك بسبب الاستغناء عن طريق فرعية لتجاوز بلدة معرحطاط ومن ثم العودة إلى الطريق الدولي من جديد بسبب وجود السواتر الترابية والحواجز التي أقامها جنود الاحتلال التركي.