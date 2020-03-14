استقالة بيل غيتس من مايكروسوفت بعد خسارته 5 مليارات دولار

نيويورك-سانا

أعلن الملياردير الأمريكي بيل غيتس استقالته من مجلس إدارة شركة مايكروسوفت للبرمجيات التي شارك في تأسيسها قبل نحو 45 عاماً وذلك بعد خسارته نحو 5 مليارات دولار.

وقال غيتس عبر حسابه على الانترنت إنه قرر الاستقالة من مجلس إدارة مايكروسوفت ومجلس مدراء شركة “بيركشاير هاثاواي” الاستثمارية مضيفاً إنه “يريد التركيز على مشاريع خيرية تتعلق بالصحة العالمية والتنمية والتعليم ومحاربة تغيرات المناخ”.

وأشار غيتس إلى أن “مايكروسوفت” ستبقى “جزءاً مهماً من حياته” مضيفاً إنه سيواصل العمل على التواصل الوثيق مع رئيسها التنفيذي الحالي ساتيا نادالا فيما أكدت الشركة أن غيتس سيظل مستشاراً تقنياً لها.

وسبق أن استقال غيتس من منصب الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت عام 2008 وكان يتولى منذ ذلك الحين منصب الرئيس غير التنفيذي لمجلس إدارة الشركة.

وجاء ذلك بعد يوم من خسارة غيتس الذي حل مطلع العام الجاري في المرتبة الثالثة بين أغنى أثرياء العالم حسب مجلة “فوربس” 3ر5 مليارات دولار لتنخفض ثروته إلى 2ر99 مليار بسبب اضطرابات الأسهم الأمريكية والأوروبية مع تفشي فيروس كورونا.