الخارجية اليمنية تدين العدوان الأمريكي على مواقع ومنشآت عراقية

صنعاء-سانا

أدانت وزارة الخارجية اليمنية بشدة اليوم العدوان الأمريكي الذي استهدف أمس عددا من المواقع المدنية والعسكرية في العراق وخلف شهداء وجرحى من المواطنين العراقيين وخسائر مادية كبيرة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في الوزارة قوله في تصريح لها إن “هذا القصف الأمريكي يعد انتهاكا صارخا لسيادة العراق واستقلاله وسلامة أراضيه ويعكس حقيقة الوجود الأمريكي على أراضيه” مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للدول وزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

وشدد المصدر على حق العراق في الدفاع عن نفسه والرد على أي عدوان خارجي معربا عن تضامن اليمن مع العراق الشقيق حكومة وشعبا.

وكان خمسة جنود عراقيين ومدني قتلوا وأصيب آخرون بجروح في عدوان أمريكي جديد استهدف أمس مطار كربلاء في محافظة النجف وعددا من مواقع الجيش العراقي والشرطة والحشد الشعبي في مناطق أخرى من البلاد.