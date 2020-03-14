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الاتصالات: زيادة حجم الاستهلاك الشهري لباقات الانترنت بنسبة 50 بالمئة مجاناً حسب السرعة لشهر آذار

2020-03-14

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة زيادة حجم الاستهلاك الشهري لباقات الانترنت بنسبة 50 بالمئة مجاناً حسب السرعة لشهر آذار لتغطية زيادة استخدام الانترنت خلال عطلة الجامعات والمدارس.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنه في إطار متابعة الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا ومشاركة من وزارة الاتصالات والتقانة في هذه الحملة تم إقرار زيادة حجم الاستهلاك الشهري لباقات الانترنت بنسبة 50 بالمئة مجاناً حسب السرعة لشهر آذار وذلك لتغطية زيادة استخدام الانترنت خلال عطلة الجامعات والمدارس وسيتم تطبيق التعديل من قبل جميع مزودي خدمات الانترنت ولكل المشتركين.

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