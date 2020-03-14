مدرب شباب تشرين بكرة القدم: نعمل على إعداد رافد جيد لفريق الرجال

اللاذقية-سانا

يشكل فريق كرة القدم بفئة الشباب في نادي تشرين الركيزة الأساسية لفريق الرجال وعادة ما يخرج لاعبين جددا ليرفدوا الفريق الأول.

فريق تشرين الذي احرز بطولة دوري الشباب خلال الموسمين الماضيين يبتعد عن دائرة المنافسة هذا الموسم ويحتل المركز السادس برصيد 28 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر النواعير والسبب أن معظم اللاعبين ترفعوا لفئة الرجال ولاعبي الفريق هم من الصغار الذين ترفعوا من فئة الناشئين.

مدرب شباب تشرين ماهر قاسم قال في تصريح لمندوب سانا الرياضي “نركز حاليا على تخريج لاعبين لرفد فريق الرجال ضمن المراكز التي يحتاجها كما يحددها مدربه حيث نعمل على تأهيل اللاعبين وتطوير مهاراتهم الهجومية والدفاعية بغية سد الثغرات والتي قد تظهر بالفريق الأول” مضيفا إن الاهتمام بالفئات الأقل يمكننا من إعداد نخبة من اللاعبين المتميزين دون الاعتماد على أي لاعب من خارج النادي.

ويتصدر النواعير ترتيب فرق دوري الشباب في ختام الأسبوع التاسع عشر برصيد 38 نقطة يليه حطين والوثبة بذات الرصيد برصيد 33 نقطة والطليعة 32 نقطة والاتحاد 30 نقطة والوحدة 29 نقطة وتشرين 27 نقطة والكرامة 27 نقطة والشرطة 26 نقطة والجيش 24نقطة والحرية 23 نقطة والمحافظة 15 نقطة والمجد 12 نقطة وجبلة 6 نقاط.