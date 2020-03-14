11 ميدالية حصيلة مشاركة السويداء في ختام بطولة الجمهورية بألعاب القوى

السويداء-سانا

حقق منتخب السويداء برياضة ألعاب القوى نتائج جيدة بفئتي الشباب والشابات خلال مشاركته ببطولة الجمهورية التي استضافتها محافظة اللاذقية مؤخراً.

وتمثلت النتائج المحققة بالظفر بست ميداليات ذهبية عبر كل من أوس الحجار بالوثب الطويل والثلاثي والتتابع المختلط وهلا الأعور بسباق 200 متر وحيان الصفدي بالوثب العالي وليانا الشوفي برمي المطرقة وخمس ميداليات فضية بواسطة هلا الأعور بالوثب العالي والطويل وحنين غزالة بسباق 200 متر وولاء خزعل بالكرة الحديدية ورنيم الصفدي بسباق 100 متر.

وفي تصريح لمندوب سانا الرياضي أشار رئيس اللجنة الفنية لألعاب القوى بالسويداء إبراهيم زين الدين إلى أن مشاركتنا بالبطولة تمثلت بلاعبين لديهم خبرة قدموا كل ما لديهم ونافسوا بقوة مبيناً أن نتائجهم تعكس مستواهم وجهود مدربيهم المبذولة لرفع سوية رياضات ألعاب القوى بالمحافظة.