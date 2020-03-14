أمطار في معظم المحافظات أغزرها 6ر84 مم في صلنفة باللاذقية

دمشق-سانا

شهدت معظم المناطق أمس هطلات مطرية متفاوتة الغزارة حيث سجلت أعلى نسبة هطل في صلنفة باللاذقية 6ر84 مم وفي شطحة بالغاب 45 مم.

وحسب النشرة المطرية الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فقد بلغت كمية الهطل في دمشق وريفها في الجراجير 37 مم وفي المشرفة 35 مم ويبرود 29 مم وعسال الورد 5ر19مم والتل 5ر15 مم وقطنا وسرغايا والقطيفة 15 مم والحرمون 12 مم وجديدة الشيباني والنبك 11 مم وميسلون 10 مم والكسوة 7 مم وقاسيون وعقربا و مضايا 5 مم ومساكن برزة 5ر4 مم والمزة 3ر4 مم و دوار المطار 4 مم وساحة الحجاز 8ر3 مم والزبداني 3ر2مم ومطار دمشق الدولي 5ر0 مم.

وفي السويداء بلغت كمية الهطل في مدينة عين العرب 20 مم وفي صلخد 18 مم وشهبا 5ر11 مم والسويداء 5ر5 مم والصورة الصغيرة 3 مم بينما سجلت مدينة بصرى في درعا 25 مم وفي نوى 13 مم وفي ازرع 9 مم والصنمين 8 مم وفي تل شهاب والشيخ مسكين 5 مم وفي درعا 3 مم والمسيفرة 1 مم.

وفي القنيطرة سجلت مدينة حضر 12 مم والقنيطرة 10 مم أما في حمص فبلغت كمية الهطل في مدينة القصير 30 مم والعريضة 26 مم وتلكلخ 20 مم وحمص 5ر15مم ومرمريتا والمخرم 15 مم وتدمر 11 مم وتل دو 10 مم وشين 9 مم و قلعة الحصن 3ر8مم والرستن 8 مم والقريتين 5 مم.

وفي حماة سجلت مدينة صوران 7ر18 مم ووادي العيون 18 مم والرصافة 17 مم وعين حلاقيم 16 مم ومصياف وكفر زيتا 14 مم وفي محردة 11 مم وحر بنفسه 10 مم والحميري 8ر8 مم وربعة 8 مم وحماة 1ر5 مم والسلمية 8ر3 مم وعقيربات 3مم والسعن والصبورة 2مم بينما سجلت مدينة شطحة بالغاب 45 مم والكريم 24 مم وعين الكروم 18مم وافاميا 17 مم والسقلبية 16 مم.

وفي طرطوس بلغت كمية الهطل في مدينة القدموس 5ر25 مم وفي مشتى الحلو 5ر14مم ودريكيش وصافيتا 14 مم وطرطوس 12 مم والشيخ بدر وحمام واصل 9 مم وبانياس 7 مم والصفصافة 5 مم بينما سجلت مدينة صلنفة باللاذقية 6ر84 مم ووادي قنديل 5ر43 مم والمزيرعة 43 مم والبهلولية 35 مم والحفة 30 مم والقرداحة 23 مم وبوقا 21 مم والقطيلبية 18مم واللاذقية 15مم وكسب 12 مم.

ووصلت كمية الهطل في مدينة إدلب 13 مم و ارمناز 12مم بينما سجلت مدينة اعزاز بريف حلب 13 مم وعين العرب الشمالية 12 مم والباب 11 مم ومنبج وجرابلس 10 مم ومنشأة الأسد 8 مم وحلب 5 مم والسفيرة 4 مم ومطار حلب 3 مم.

وفي الرقة سجلت في بئر محيسن 14 مم وتل ابيض 9 مم والرقة 5ر8 مم والمنصورة 8 مم والسبخة 5ر4 مم والكرامة 4مم وجديدة خابور 5ر3 مم وفي الحسكة سجلت ام مدفع اعلى كمية هطل وصلت الى 5ر11مم ومبروكة 6 مم والحسكة 4 مم وتل تمر 1ر3 مم والشدادة والعريشة ومركدة و الدرباسية 3مم وتل حميس 5ر2 مم وتل براك 3ر2 مم والمالكية وهيمو واليعربية وابو القصايب وتل علو وتل بيدر 2 مم وعامودا والزهيرية 5ر1 مم والجوادية 1 مم.

وفي دير الزور بلغت كمية الهطل في الميادين 4 مم والتبني 2ر3 مم وديرالزور 3 مم والكسرة 2 مم.