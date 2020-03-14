نقوي حسيني: منع أمريكا إرسال الأدوية إلى إيران جريمة حرب

طهران-سانا

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني حسين نقوي حسيني أن منع الإدارة الأمريكية إرسال الأدوية إلى إيران وضغوطها على شركات الأدوية الدولية تعتبر جريمة حرب.

وقال نقوي حسيني في تصريح اليوم إن ” إجراءات الحظر الأمريكية ضد إيران تدل على أن واشنطن لا تعير اهتماما للبشرية والقضايا الإنسانية وإجراءاتها العدائية على الصعيد الدولي أثبتت بأنها لا تولي أي أهمية للشعوب وصحتها”.

وأعرب نقوي حسيني عن أسفه كون المنظمات والمؤسسات الدولية الناشطة في المجالات الصحية والدوائية والعلاجية لم تتمكن من تقديم الدعم لإيران في حين أن فيروس كورونا يعد كارثة للعالم كله.

وكان مندوب إيران الدائم في الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي اعتبر في وقت سابق اليوم أن الحظر والضغوط الاقتصادية الأمريكية الظالمة بحق إيران تعرقل جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.