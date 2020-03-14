14 آذار 1978 – كيان الاحتلال الإسرائيلي يبدأ اجتياح جنوب لبنان فيما عرف باسم (عملية الليطاني)

دمشق-سانا
1932 – إصدار فيلم أولاد الذوات وهو أول فيلم عربي ناطق.
1939 -الجيوش الألمانية تدخل براغ وتسيطر على ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا.
1958 – الحكومة العنصرية في جنوب أفريقيا تحظر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.
1978 – كيان الاحتلال الإسرائيلي يبدأ اجتياح جنوب لبنان فيما عرف باسم “عملية الليطاني”.
2004 – إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا الاتحادية.
من مواليد هذا اليوم
1681 – غيورغ فيليب تيليمان.. موسيقي ألماني.
1835 – جيوفاني سكيابارلي.. عالم إيطالي في علم الفلك.
1854 – باول إرليخ.. طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1908.
1908 – موريس ميرلو بونتي.. فيلسوف فرنسي.
من وفيات هذا اليوم
1811 – أغسطس فيتزروي رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1995 – وليام فاولر.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1983.
1998 – عبد الرحمن الأرياني رئيس الجمهورية العربية اليمنية.
أعياد ومناسبات
اليوم الأبيض في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.
عيد اللغة الإستونية في إستونيا.