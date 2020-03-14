14 آذار 1978 – كيان الاحتلال الإسرائيلي يبدأ اجتياح جنوب لبنان فيما عرف باسم (عملية الليطاني)

دمشق-سانا

1932 – إصدار فيلم أولاد الذوات وهو أول فيلم عربي ناطق.

1939 -الجيوش الألمانية تدخل براغ وتسيطر على ما تبقى من تشيكوسلوفاكيا.

1958 – الحكومة العنصرية في جنوب أفريقيا تحظر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

1978 – كيان الاحتلال الإسرائيلي يبدأ اجتياح جنوب لبنان فيما عرف باسم “عملية الليطاني”.

2004 – إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا الاتحادية.

من مواليد هذا اليوم

1681 – غيورغ فيليب تيليمان.. موسيقي ألماني.

1835 – جيوفاني سكيابارلي.. عالم إيطالي في علم الفلك.

1854 – باول إرليخ.. طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1908.

1908 – موريس ميرلو بونتي.. فيلسوف فرنسي.

من وفيات هذا اليوم

1811 – أغسطس فيتزروي رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1995 – وليام فاولر.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1983.

1998 – عبد الرحمن الأرياني رئيس الجمهورية العربية اليمنية.

أعياد ومناسبات

اليوم الأبيض في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

عيد اللغة الإستونية في إستونيا.